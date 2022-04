Op deze iconische plek kun je dit jaar naar RotterdamseKost. 'Er kan ook gedanst worden’

Wat is RotterdamseKost voor festival?

,,Het is een culinair muziekfestival, waarbij Rotterdam centraal staat. Er komt van alles voorbij van wat de stad te bieden heeft aan restaurants, artiesten en cultuur. Het is echt een Rotterdams evenement. De eerste editie was in 2013. In 2020 en 2021 kon het niet doorgaan, dus we zijn heel blij dat het dit jaar weer kan.’’