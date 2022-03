Op deze plek in Rotterdam komen tachtig sociale huurwoningen

Dit zwaarge­wicht moet Vlaarding­se wijk van verkeerde lijstjes krijgen: ‘Er speelt veel achter voordeur’

Goed onderwijs, een baan en een veilig thuis in de Westwijk in Vlaardingen. Dat is de taak die Hamit Karakus meekrijgt. De gemeente Vlaardingen zet met deze Rotterdamse oud-wethouder een zwaargewicht in om de Westwijk van de verkeerde lijstjes te krijgen.

11 maart