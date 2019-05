Op die bal af! Feyenoord flink aan de bak met 120 kinderen als tegenstander

Hond in vuilniszak gedumpt in Vlaarding­se sloot

19:33 De dierenpolitie is op zoek naar de eigenaar van een dode hond die vandaag werd aangetroffen in het water nabij de Vlaardingse Boerhaavestraat. Het dier was in een vuilniszak gestopt. Bekijk onderaan dit artikel een foto van de hond. Het beeld kan als schokkend worden ervaren.