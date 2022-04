Op dit festival ontdek je tientallen nieuwe acts (en S10 komt ook)

‘Ik wil geen hoofddoek­jes of zwarten in huis’: in de ouderen­zorg is discrimina­tie niet ver weg

‘Hoofddoekjes komen er niet in’. ‘Geen zwarte in mijn huis.’ Of subtieler: ‘Ik had niet verwacht zo met je te kunnen spreken, jij bent toch anders dan die andere buitenlanders.’ Het zijn opmerkingen die medewerkers in de ouderenzorg naar hun hoofd krijgen geslingerd. Schering en inslag? ,,Helaas maak ik het bijna wekelijks mee.”

