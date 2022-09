Op dit hypermoderne schip worden de studenten klaargestoomd voor een baan in de maritieme sector

Oproep om vlag halfstok te hangen in Goudswaard op dag van begrafenis slachtof­fers truckdrama

De beheerders van de Facebookgroep Costa del Spui, de camping- en kampeerplek en het strandje in Goudswaard, hebben een oproep gedaan om zaterdag in alle straten van het dorp de vlag halfstok te hangen. Dit als teken van medeleven met de familie, nabestaanden en andere getroffenen die in Goudswaard de begrafenis van vier dodelijke slachtoffers van het ‘truckdrama’ in Zuidzijde bijwonen.

19:00