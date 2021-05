Op Facebook van Christa (28) verscheen reloproep: ‘Misschien geschreven door mijn moeder?’

Vast staat wél dat het de moeder is die de op Facebook geplaatste tekst - ‘Wie gaat er mee rellen?’ - aan de politie overhandigde. Daar lag toch al een dossier over P. op het bureau: twee maanden eerder zou ze via WhatsApp hebben gedreigd om een mes in de ‘kankerdonder’ van haar moeder te steken.

De moeder, zo bleek maandag, is doodsbang voor de vrouw. Ze had de rechtbank zelfs gevraagd of ze de zaak in een andere zaal via een videoverbinding mocht bijwonen. Dat was uiteindelijk niet nodig, omdat P. zich ziek had afgemeld.