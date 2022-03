Op het gemeentehuis wapperde de vlag van Oekraïne, totdat hij in brand werd gestoken

De Witte is zeer verontwaardigd over het vandalisme. ,,We leven in een democratisch land, de vrijheid waarin wij leven is kostbaar en daar moeten we met elkaar zuinig op zijn. We zien dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is.’’ De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan van de brandstichting. Ook zijn dit weekend enkele verkiezingsborden in brand gestoken. Ook hiervan is aangifte gedaan.