Op mini-vakantie naar De Sluiskop, waar de spareribs een doel op zich zijn

Een vriend die in de dorpskern van Pernis woont, tipte me. ,,Als wij naar Rotterdam gaan, nemen we altijd de watertaxi. Kost je 7 euro per persoon en je hebt een vakantie van 25 minuten.” Gouwe tip, wij doen het andersom. Mijn zoon wil mee en kleinzoon van 1 ook hoewel die laatste het in het begin nog een beetje eng vindt. We stappen op bij de Leuvehaven. Pruttelend vaart de schipper de haven uit om het erna op een scheuren te zetten.