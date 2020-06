Op naar Portugal! Na maanden weer een vakantievlucht vanaf Rotterdam The Hague Airport

Dit zijn de mooiste onontdekte plekken voor vakantie in de Rotterdam­se regio

11:12 Schitterende natuur, oude bouwwerken, vernieuwende activiteiten, overnachtingen op romantische plekken: in Rotterdam en omgeving is veel meer te beleven dan menigeen denkt. De gemeente Rotterdam begint binnenkort met een ‘zomercampagne’ om toeristen en stedelingen te verleiden in deze regio hun vakantie door te brengen. Het moet ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen, helpen om meer inkomsten te genereren.