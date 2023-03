Op Vrouwendag is iedereen in het wit op het stadhuis, maar ‘de emancipatie is betreurenswaardig’

Vlaarding­se vlag op container­dorp in Turks aardbe­vings­ge­bied: ‘Het is nog erger dan je op tv ziet’

Eerst kwam Vlaardingen in het nieuws omdat de gemeente geen geld wilde geven voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Nu staat een compleet containerdorp in het rampgebied dankzij Vlaardingse steun: ,,Over een paar weken gaan we de Vlaardingse vlag ophangen.”