Op zijn twaalfde verbrak Marco (39) het contact met zijn vader: ‘Heeft hij met pijn in zijn hart aanvaard’

Doorbraak in zedenzaak uit 2001: Rotterdam­mer (39) na 21 jaar aangehou­den voor verkrach­ting

Na 21 jaar is er een doorbraak in een verkrachtingszaak van een 19-jarige vrouw op Rotterdam-Blaak. Een 39-jarige man uit Rotterdam is twee weken geleden in België opgepakt voor een drugsdelict, waarna zijn dna werd afgenomen. Hieruit kwam een match naar voren, die leidde naar het onderzoek uit 2001, meldt de Rotterdamse politie.

9 juni