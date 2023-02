Op z’n gemak laat een jongeman een bom in een woonwijk ontploffen, daarna staat de letter ‘D’ op de gevel

Midden in de Krimpense polder ligt twee miljoen kilo staal en werken tientallen mensen aan een nieuwe brugklep

De meeste werknemers van Hollandia rijden nooit over de Haringvlietbrug. Toch draait hun werk alleen nog om de oeververbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, zo’n 35 kilometer verderop. Want bij het staalconstructiebedrijf in Krimpen aan den IJssel wordt de nieuwe brugklep gemaakt.

2 februari