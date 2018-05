Opblaasbare flamingo's groot gevaar

Ook in Ouddorp en Hoek van Holland kunnen ze de dag dikwijls vullen met het opvissen van plastic materialen. ,,En dat is opletten geblazen, want een moment van onoplettendheid kan fataal zijn'', vertelt Grinwis. ,,Vorig jaar nog zagen we hoe een vader achter zo'n plastic ding aanzwom terwijl de moeder op de kant met de kinderen bleef wachten. Wat zij even niet zag, was dat een van haar kinderen achter de vader aan zwom.''



Het kwam goed, want de Ouddorpse reddingsbrigade kon op tijd te hulp schieten. Net zoals ze een tijdje terug drie kinderen in een afgedreven rubberboot terugbracht naar het strand. Toch komt hulp soms te laat, zoals in 2003. Bij het strand van Ouddorp gleed toen een klein kind van zijn afgedreven luchtbed en verdronk.