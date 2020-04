Opeens waren er meer huurwoningen in Rotterdam (en dat is niet per se gunstig)

'McDri­ves' schieten uit de grond: bier, pannenkoe­ken en wortel­taart kopen vanuit je auto

8:13 In de anderhalvemetermaatschappij is de auto je beste vriend: meer en meer ondernemers openen een eigen ‘McDrive’. Zo kan de consument op gepaste afstand tóch horecaklassiekers bestellen. Worteltaart van Koekela, bijvoorbeeld. Of Vulcaanbier.