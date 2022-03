Opeens zijn de gemeenteraadsleden overal, maar moeten we ze dat kwalijk nemen?

Met deze tsunami aan met beloftes en clichés strooiende politici (‘We gaan niet praten over, maar met de burger’) ligt het cynisme om de loer; waar waren ze de afgelopen vier jaar en wat hebben ze in die periode voor ons gedaan?

Niet vanzelfsprekend bezig

Hoewel de lokale politiek direct impact heeft op het leven van de man in de straat, is die niet vanzelfsprekend bezig met zijn invloed op het gemeentebestuur. Als het meezit komt in Rotterdam de helft van de stemgerechtigden opdagen. In Schiedam is het niet veel beter.

Zijn het de saaie vergaderingen en de vele compromissen die de lokale politiek minder aansprekend maken? Over de kloof tussen politiek en burger is veel gezegd en geschreven, maar we kunnen de politici in ieder geval nu niet verwijten dat ze deze weken hun best niet hebben gedaan om ons op het bestaan van de verkiezingen te wijzen. Wie moppert dat ze de rest van de tijd nauwelijks zichtbaar zijn, mag dat alleen als zij zelf de moeite hebben genomen om die eens in de vier jaar gevraagde gang naar het stembureau te maken.