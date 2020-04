Opeens zijn er meer huurwoningen in Rotterdam (en dat is niet per se gunstig)

Column Het Lage Bergse Bos: een gekapt, omgeploegd bosland

10:00 Lang geleden, als jong broekie op de redactie, werd onder mijn ogen Het Vrije Volk ontmanteld, een van de voorlopers van deze krant. Directeuren beoogden een fusie met het Rotterdams Nieuwsblad, inclusief ontslagen. Het werd een sociale strijd, waar veel redacteuren vuur in stopten en eentje - in mijn observatie de zelfbenoemde sterverslaggever die altijd vooral met zichzelf bezig was - helemaal niets.