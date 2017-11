Opendraaien gas 'was noodkreet'

Problemen die ook bekend zijn bij de politie die meerdere meldingen over hem heeft. Onder meer van de eigenaar van de andere appartementen in de portiek van T. Deze stapte naar de politie, toen hij zou zijn bedreigd. Huurders vertrokken volgens Michael van der Marel omdat hun kinderen bang waren voor de buurman. ,,Hij sloeg spijkers in het slot van de voordeur, zodat er niemand meer naar binnen kon. Stopte krantenpapier in zijn wc, waardoor alles in het pand verstopt raakte. Toen ik hem sprak, merkte ik dat hij geestesziek was.''

Zijn advocaat spreekt over onder meer psychische en geldproblemen. ,,Maar op mij kwam hij over als een rustige man.'' Van der Marel stelt dat er regelmatig incassobrieven lagen en deurwaarders langs kwamen. Volgens de eigenaar van de andere appartementen woonde de afgelopen maanden iemand anders op het adres. T. zou een week geleden weer zijn teruggekomen in zijn eigen woning. Daar komt hij voorlopig niet weer. Hij zit nog vast op verdenking van een poging een grote ontploffing teweeg te willen brengen. Burgemeester Aboutaleb heeft besloten dat de woning voorlopig gesloten blijft, zo hoorde Michel van Elck van Leefbaar Rotterdam gisteravond bij een bewonersbijeenkomst. Van Elck heeft een spoeddebat aangevraagd over het incident. ,,De toename van overlast door verwarde personen is een ernstig probleem'', aldus het raadslid. ,,Ik wil weten of er eerdere signalen en incidenten zijn geweest en hoe daar op geacteerd is.''