Opening nieuwe zaak Herman Hell op A-locatie uitgesteld, nieuw streven: vóór kerst open

van wieg tot graf Wat Rob in zijn café hoorde, blééf in het café: ‘Werk en privé hield hij strikt gescheiden’

Een zwarte broek, een hagelwit overhemd, en het haar nooit te lang. Rob Selier (71) was een kelner van de oude stempel. Bij Vanouds Vermeulen was een perfect getapt biertje net zo vanzelfsprekend als een luisterend oor. Maar wat er in het café gebeurde, bleef in het café. Horen, zien en zwijgen was het motto van de Rotterdammer.

18 oktober