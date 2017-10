Operatie Quint goed verlopen: vijfde pootje wordt museumstuk

De operatie van de beroemde Rotterdamse kater Quint is goed verlopen. Zijn vijfde poot is geamputeerd door chirurgen van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het bijzondere pootje krijgt een plek in het Museum Diergeneeskunde van de faculteit. Dit heeft Quints dierenarts Leen den Otter vanavond laten weten.

Quint blijft vannacht in Utrecht en komt morgen weer naar Rotterdam. Fysiotherapeuten gaan kijken hoe hij verder geholpen kan worden. Vermoedelijk krijgt de Rotterdamse kater zes weken fysiotherapie. Zijn vijfde pootje blijft in elk geval in Utrecht. Het is nog onduidelijk of het op sterk water wordt gezet of op een andere wijze tentoon wordt gesteld. Volgens onderzoekers is Quint de eerst kat in Europa met een vijfde poot en daarom heel bijzonder.

Castratie

Tijdens de operatie is behalve de vijfde poot ook de heupkop van zijn achterpoot verwijderd. Quint had een fractuur in zijn heupkop en liep daardoor mank. De half jaar oude kater had hierdoor pijn. ,,De operatie is gelukkig voorspoedig verlopen'', vertelt Den Otter. ,,Katten kunnen prima leven zonder heupkop.'' Amputatie van zijn extra poot was nodig omdat deze zijn herstel kon belemmeren. Volgens de dierenarts is Quint tijdens de ingreep ook gelijk gecastreerd. ,,Hij was toch al onder narcose dus dat ging in een moeite door.''

Quint werd vorige week gevonden aan de Voorde in Rotterdam-Zuid. Hij is opgevangen door Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Via de actie Help Quint wordt geld ingezameld voor zijn operatie en fysiotherapie. De Stichting houdt zondag een open dag waar ook Quints röntgenfoto's van Quint tentoon worden gesteld. Ook is dierenarts Leen den Otter van de partij zijn om vragen over de bijzondere kat te beantwoorden.