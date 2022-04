Opgeknapt Park bij de Euromast krijgt een eigen parkpaviljoen

Aanstaand bondscoach Ronald Koeman ziet Excelsior dramati­sche avond beleven in promotie­strijd

De keiharde tik van Telstar aan Excelsior (1-4) zal nog lang nadreunen in Rotterdam. De Kralingers waren weer volledig terug in de titelstrijd, maar kregen in eigen huis een rechtse directe in de jacht op de eredivisie.

8 april