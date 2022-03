Ophef in Barendrecht: gemeente betaalt lokale nieuwswebsite om persberichten te plaatsen

In de ene gemeente moeten zonnestudio’s dicht, in de andere niet: ‘Dit is oneerlijke concurren­tie’

Zin in een kleurtje door kunstmatige zon? Dat is bijvoorbeeld in Rotterdam, Barendrecht of Hellevoetsluis geen probleem. Maar in Spijkenisse zijn de zonnestudio’s gesloten – zoals de maatregelen ook voorschrijven. Verschillende ondernemers luiden de noodklok: de regels én de onderlinge ongelijkheid zijn niet uit te leggen.

21 januari