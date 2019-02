Ophef over onsmakelijke verwijzing op spandoek Feyenoord

Die A10 verwijst naar een veldslag op een weiland langs de snelweg in Beverwijk tussen hooligans van Feyenoord en Ajax, waarbij Picornie om het leven kwam. Het dramatisch incident in 1997 vond overigens plaats langs de A9 en niet de A10. Het cijfer 34 verwijst naar het rugnummer van Ajax-speler Abdelhak Nouri, die vorig jaar tijdens een oefenwedstrijd een hartstilstand kreeg en daar blijvende hersenschade door opliep.

Bestuurslid Eduard Cachet vindt de verwijzingen verwerpelijk en distantieert zich hier volledig van. Volgens hem heeft de supportersvereniging die verwijzing ook niet gezien. De supporters hebben het spandoek wel gefinancierd en het ontwerp bedacht, maar de uitvoering lag in handen van vrijwilligers. ,,Op het ontwerp, dat is afgestemd met Feyenoord, stond het zeer zeker niet. Maar het doek is meer dan 100 meter groot en je kan niet elke vierkante centimeter controleren. Het stond ook in een heel klein hoekje.‘’ Wie het kan hebben gedaan, weet hij niet. ,,Er hebben ook minimaal 100 mensen aan gewerkt en we hebben geen idee wanneer het erop is gezet.‘’