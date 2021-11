Opkomst en ondergang van de PVV in Rotterdam: ‘Ik wil dat u ingrijpt, nu!’

Terwijl de rest van de Rotterdamse gemeenteraad donderdag een zwaar debat voerde over de rellen van vorige week, liep Maurice Meeuwissen door het gebouw van de Tweede Kamer. Daar besloot de kamerfractie van de PVV onlangs dat de partij stopt in Rotterdam. Meeuwissen was tegen afzien van deelname, maar de partij van Geert Wilders besloot anders. ,,Het besluit is buiten mij om genomen”, is het enige wat Meeuwissen erover kwijt wil.