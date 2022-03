Opkomst in Rotterdam historisch laag: ‘Iederéén in de stad moet zich dit aantrekken’

Burgemeester Aboutaleb had woensdagochtend nog goede hoop. Nadat hij zijn stem had uitgebracht in de bar van het Rotterdamsch Studenten Corps - misschien wel het enige stemkantoor in de stad waar het naar bier ruikt - durfde hij nog te hopen op een veel hogere opkomst dan vier jaar terug. ,,Ik hoop van ganser harte dat we ergens rond de zestig procent uitkomen. Maar misschien is het ijdele hoop. Ik weet het niet.” Om daarna tegen alle Rotterdammers te zeggen: ,,Doe het voor de stad. Je stem telt. Doe mee.”