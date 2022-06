Opletten voor automobilisten: op de Laan op Zuid staat een nieuwe flitspaal

Automobilisten die op de Laan op Zuid in Rotterdam te hard of door rood rijden, komen er niet meer zonder boete vanaf. Op de kruising met de Vuurplaat, in de richting van de Erasmusbrug, staat een nieuwe flitspaal die woensdag in werking is gegaan.

De maximumsnelheid op de weg is 50 kilometer per uur. Het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam heeft besloten de flitspaal te plaatsen, omdat de gemeente en politie hebben aangegeven dat daar veel ongevallen gebeuren, doordat bestuurders te hard of door rood licht rijden. In ruim drie jaar tijd waren er elf geregistreerde verkeersslachtoffers. Dat waren voornamelijk voetgangers en fietsers.

Niet altijd overzichtelijk

Het kruispunt met de Vuurplaat is druk en niet altijd overzichtelijk, meldt het OM. Ook bewoners hebben in een enquête van de gemeente Rotterdam aangegeven dat daar oversteken gevaarlijk is door te hard rijdende bestuurders. De gemeente, politie en het OM verwachten dat het kruispunt veiliger zal worden door de flitspaal.

De flitspaal is in de afgelopen periode al getest. Na zo’n drie jaar zal worden bekeken of de verkeerssituatie verbeterd is en of de flitspaal nog langer noodzakelijk is. Dit beslist het OM na overleg met de gemeente en de politie.

