Oplichters deden zich voor als succesvolle ondernemers, maar deelden soms nog stapelbed met broer

Jordan Kroon probeert de beste personal trainer van de wereld te worden: ‘Je lichaam is je tempel’

18 oktober Hij had niet genoeg talent om profvoetballer te worden, maar beschikte wel over genoeg capaciteiten voor de top van het amateurvoetbal. Jordan Kroon raakte het plezier in het spelletje echter kwijt en besloot vorig jaar mei om te stoppen. Na een jaar begon het toch weer te kriebelen en meldde de 25-jarige Rotterdammer zich bij vierdeklasser SV Ommoord. Kroon heeft bewust een stap terug gezet, want hij geeft voorrang aan zijn maatschappelijke carrière: hij wil de beste personal trainer van de wereld worden.