Oplichting bij coronanummer: GGD’er vraagt geld voor gratis test

De 24-jarige Rotterdammer is dinsdagavond aangehouden, nadat het fraudeteam van de GGD lucht kreeg van de zaak en aangifte deed. ,,Het is absoluut een gratis test’’, benadrukt de woordvoerder van de GGD nog maar eens. ,,Maar onder valse voorwendselen probeerde deze medewerker geld te vragen voor de test. Er zijn zo'n 85 mensen benaderd. Hoeveel er op de oplichting zijn ingegaan, kan ik niet vertellen.’’

De GGD is bezig om alle slachtoffers op te sporen. Hoe lang het precies gaande was en hoeveel geld er is buitgemaakt wordt nog onderzocht. Ook wordt nog gekeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.