Oplossen van de messenproblematiek bij jongeren begint met inlevingsvermogen

Geen zelfreflectie

Waar het deze jongeren vooral aan ontbreekt zijn mentaliserende vermogens. Wat zijn dat dan mentaliserende vermogens? Je kunt mentaliseren op drie niveaus: over jezelf (wat voel en wat denk ik). Over de ander (wat voelt en denkt die ander). Over de relatie (wat gebeurt er tussen ons).Mentaliseren is dus het vermogen tot zelfreflectie, inlevingsvermogen en het doorgronden van de sociale interactie. Hoe ontwikkel je deze belangrijke vermogens? In contact met je ouders en later vooral je vrienden. Deze jongens hebben vaak een harde opvoedstijl thuis, of juist een gebrek aan toezicht. In beide gevallen leer je geen zelfreflectie en inlevingsvermogen.