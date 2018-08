Oplossing plasticsoep van start: 'Veel mensen zeiden dat ik zou falen'

Rijkswater­staat vist 800 dode palingen op

8:02 Rijkswaterstaat heeft in de grote rivieren in de Rijnmond in een week tijd 800 dode palingen geborgen. De rivierbeheerder bergt alleen de palingen die vanaf het water opgevist kunnen worden. Veel dode palingen spoelen echter ook aan op strandjes en in getijdengebieden - plaatsen waar met een boot niet te komen is. Ook drijven er dode vissen in Rotterdamse havenbekkens.