Opnieuw brand bij deelscooterbedrijf: één gewonde, vijftig bewoners huis uit

updateEen loods met accu's en deelscooters van Felyx in Capelle aan den IJssel is donderdagavond volledig uitgebrand. Prikzwarte wolken dreven van de Radarstraat naar het oosten. Een persoon ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht, een andere werd in de ambulance nagekeken. Ongeveer vijftig bewoners moesten hun huis verlaten.

Het is zeker de tweede keer dat er brand is uitgebroken bij Felyx, het bedrijf van de bekende groene huurscooters. Buren hebben het over de derde brand, waarbij de brandweer moest uitrukken. ,,Maar ze zouden ook zelf nog kleine brandjes hebben geblust,’’ vertelt Rico Molendijk van Hebor Watersport. Het buurbedrijf had dusdanige zorgen, dat ze de pandeigenaar aanschreven en ook elders aan de bel trokken om het scooterbedrijf weg te krijgen. Zonder succes. De angst dat het een keer goed mis zou gaan, werd donderdagavond bewaarheid.

De Capelse burgemeester Peter Oskam kwam kijken bij de brand. Ook hij hoorde over de zorgen die er al waren. ,,Maar daar wist ik niets van.’’ Hij wil verder niet op de zaken vooruit lopen en wacht het onderzoek van politie en brandweer af. Molendijk meent dat de brand begon in een accu voor de elektrische scooters, die bij elkaar in een grote stellagekast zouden hebben gelegen.

Volledig scherm De politie bewaakte de boten, die uit de loods waren gereden om op een veiligere plek te staan. © MediaTV

Oskam stelt dat de accu's in een speciale kluis -een brandkast- zouden hebben gelegen. Opvallend: Eind augustus legde een vlammenzee bij deelscooterbedrijf GO Sharing ook een gebouw op de Spaanse Polder volledig in de as. Ook bij andere elektrische voertuigen is er soms brand, van auto's tot fietsen tot scootmobielen.

Paniek

Rico Molendijk van Hebor Watersport werd maandagavond in paniek gebeld door zijn buurman. ,,Hij zei: Het staat in de fik. Ik wist direct dat het om Felyx ging. Als een speer ben ik die kant op gegaan.’’ Met hulp wist hij in no time vele motor- en speedboten in veiligheid te brengen, waarna de politie deze kwam bewaken. Een deel was van klanten, die hun boot voor reparatie of onderhoud hadden weggehaald. ,,Ik krijg veel appjes met talloze bezorgde vragen over hoe het met ons gaat. Gelukkig lijkt het alsof we alles hebben kunnen redden.”

Aan het pand waar de deelscooters van Felyx stonden, viel niets te redden. Het stortte volledig in. Toen kort na negen uur de eerste brandweerwagen aankwam, zagen de brandweerlieden al niets meer vanwege de dikke rook. Al snel sloegen de vlammen uit het pand. Ook waren er knallen te horen van ontploffingen. Het vuur sloeg over naar het direct naastgelegen pand, waarna de hulpdiensten met tientallen voertuigen alles op alles zetten om te voorkomen dat meer panden in de brand zouden vliegen. Vanuit de hoogwerker en vanaf de grond werd het vuur bestreden. Vanuit de lucht werd de brand met een drone in beeld gebracht.

Volledig scherm Veel schade bij de brand in Capelle. © MediaTV

Omliggende woningen zijn ontruimd. Later op de avond ook een straat verderop, toen de rook lager kwam te hangen. Voor mensen die op dit moment niet terug kunnen naar huis is er opvang geregeld in Sportcomplex Aquapelle. Hiervoor zijn RET bussen geregeld.

NL Alert

Gekeken wordt of de circa vijftig bewoners in de nacht nog naar huis kunnen of dat andere opvang nodig is. De woningen boven bedrijven die vlak naast het brandende pand staan, worden natgehouden om te voorkomen dat het vuur overslaat. In de woonwijken rijden politiewagens rond, die oproepen ramen en deuren gesloten te houden. Ook is een NL Alert verstuurd. Desondanks trok de brand vele kijkers.

Twee personen zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Een van de twee zou veel rook hebben ingeademd, nadat het slachtoffer zelf de brand probeerde te blussen. Deze man is overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer was nog lang bezig bij het pand, mede omdat het vuur steeds weer oplaaide. Naast de scooters en accu's zouden er ook vele banden hebben gelegen. Gekeken werd rond middernacht nog wat te doen met de accu's die zouden kunnen ontbranden.

Volledig scherm NL-Alert na brand in Capelle. © NL-Alert Tekst gaat verder onder de afbeelding

Volledig scherm De vlammen waren tot ver te zien. © Media TV

Volledig scherm Van de opslagloods is weinig meer over. © Media TV