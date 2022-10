Opnieuw drugs aangetroffen in Rotterdamse haven: 540 kilo cocaïne tussen de mango’s

Gerechts­hof legt daders koelbloedi­ge liquidatie fors zwaardere straffen op

Het gerechtshof in Den Haag heeft twee mannen die achter de liquidatie van de 64-jarige Rotterdammer Moon Tong Choi in 2018 zitten, fors zwaardere straffen opgelegd dan de rechtbank. De 27-jarige schutter draait voor 23 jaar de gevangenis in, zijn 32-jarige handlanger moet veertien jaar zitten.

