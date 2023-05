Opnieuw explosie in Rotterdam: café aan Oostzeedijk dit keer het doelwit

Centraal loket voor ritten Regiotaxi, twee nieuwe vervoer­ders gaan inwoners rijden

Het doelgroepenvervoer in deze regio wordt per 1 augustus georganiseerd door het bedrijf Munckhof en uitgevoerd door vervoersbedrijven Trevvel en Willemsen de Koning. Deze partijen nemen de uitvoering van deze regiotaxiritten over van Noot.