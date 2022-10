Opnieuw is coffeeshop De Grasspriet doelwit, familie van eigenaar pakt verdachte (16) op

Er is niemand gewond geraakt. De zaak is op last van de burgemeester gesloten, valt te lezen op een briefje die aan de beschoten ruit is geplakt. De woordvoerder van burgemeester Aboutaleb bevestigt de sluiting die twee weken duurt. Naast de briefjes zijn twee kogelinslagen te zien. Na het onderzoek in de nacht van donderdag op vrijdag - het incident vond rond 3.00 uur 's nachts plaats - is er een vuurwapen gevonden in de buurt van de coffeeshop.