Opnieuw megavangst cocaïne in de Rotterdamse haven: straatwaarde van 313 miljoen euro

De douane heeft gisteravond tijdens een controle 4178 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Dat is meer dan de megavangst van september van dit jaar. De onderschepte cocaïne heeft een straatwaarde van ruim 313 miljoen euro.

De drugs zaten verspreid over twee containers geladen met grote zakken gevuld met soja. De containers waren afkomstig uit Paraguay en overgeladen op een ander schip in Uruguay. De eindbestemming van de soja was een bedrijf in Portugal. Het HARC-team doet verder onderzoek naar de zaak. Alle cocaïne is inmiddels vernietigd.

Eerder deze week werd er ook al meer dan 2200 kilo aan cocaïne onderschept in een container die naar de Rotterdamse haven zou worden verscheept. De drugs werden ontdekt in de Colombiaanse havenstad Cartagena en daarna in beslag genomen.

Megavangst

In september van dit jaar onderschepte de opsporingsdiensten nog de ‘grootste cocaïne vangst’ in jaren: het ging toen om 4022 kilo, een partij met een straatwaarde van 301 miljoen euro. De verdovende middelen zaten verstopt in een container uit Suriname die was geladen met hout. De container was bestemd voor een bedrijf in Polen. De vangst van gisterenavond bevatte ruim 100 kilo meer cocaïne en had een 10 miljoen euro hogere straatwaarde.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.