Opnieuw onderzoek naar toedracht dood van Orlando

Aanvankelijk werd aangenomen dat de politie bezig is met een reconstructie, maar zover is het nog niet. ,,We zijn bezig met het in kaart brengen van de bodemstructuur van de plas", zegt een woordvoerder van de politie. ,,Zo wordt bijvoorbeeld op bepaalde plekken de diepte gemeten. De resultaten van dit onderzoek zouden kunnen bijdragen aan een reconstructie. We moeten nog bekijken of het handig en verstandig is om er een vervolg te geven."



Voor het onderzoek op het water is onder andere het opvallende vissersbootje gebruikt waarop Orlando kort voor zijn verdwijning is geweest. Er is door de politie mee gevaren naar de plek bij het eilandje waar het stoffelijk overschot van Orlando, acht dagen nadat hij als vermist was opgegeven, werd gevonden.



Het vaartuig is van een 27-jarige bewoner uit de wijk. Die man zou een afspraak hebben gehad met Orlando, maar de politie zegt hem niet als verdachte te kunnen bestempelen. De eigenaar van de boot, die is voorzien van allerlei technische snufjes en waarin onder meer een bed staat, wil geen commentaar geven. ,,Laat me met rust", is het enige dat hij via de telefoon kwijt wil.