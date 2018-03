Opnieuw onvrede binnen Links Verbond, nu om Isis-tweet

Zondag dook het oude bericht weer op en haalde het landelijke nieuws. PvdA-lijsttrekker Barbara Kathmann heeft bij Nida om opheldering gevraagd. ,,Laat 1 ding duidelijk zijn! Volgens de PvdA kan wat Nida hier stelt verre van door de beugel. Dit is onbegrijpelijk!’’ schrijft ze. ,,Ik ben benieuwd naar de reactie van Nida.’’



Het Links Verbond is een samenwerking tussen PvdA, SP, GroenLinks en Nida. Ze gaan voor een progressief stadsbestuur en willen Leefbaar Rotterdam buiten de deur houden. Maar het verbond kraakt. Al eerder botste SP-leider Leo de Kleijn met Nourdin el Ouali van Nida over de Turkse inval in Afrin.



El Ouali heeft nog niet persoonlijk gereageerd op de opgedoken tweet. Nieuwsuur meldde vanavond dat Nida nog steeds achter het bericht staat en het ziet als vrijheid van meningsuiting. ,,De provocatieve tweet moet gelezen en begrepen worden in de context van de maatschappelijke discussie op dat moment (2014, tevens vlak na de Gaza-oorlog). We zien geen reden om die tweet te verwijderen."