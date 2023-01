Opnieuw partnergeweld? Voor de dood van een 35-jarige vrouw zit haar vriend vast

De hoofdverdachte van de dood van een 35-jarige vrouw uit Letland in een arbeidsmigrantenhotel op Rotterdam-Zuid is haar 27-jarige vriend. De Let ontkent iets te maken te hebben met haar overlijden. Als hij haar daadwerkelijk heeft gedood, is de moeder van nog jonge kinderen het vijfde slachtoffer van partnergeweld in één jaar tijd in Rotterdam.

De man en vrouw zouden beiden enkele jaren geleden voor werk van Letland naar Rotterdam zijn gekomen, zo vertellen de betrokken advocaten. Zij woonden samen in een kamer aan de Wevershoekstraat in de Millinxbuurt, waar meer arbeidsmigranten naast het politiebureau wonen. Haar 19-jarige zoon kwam kort geleden ook naar Nederland. De nog minderjarige kinderen bleven achter bij hun grootouders in Letland.

Zelf alarmnummer gebeld

Al woonde de 19-jarige zoon elders, in de fatale nacht zou hij ook in de woning van zijn moeder zijn geweest. Haar vriend belde zondag 18 december even voor elf uur 's morgens zelf het alarmnummer dat zijn vriendin onwel was geworden. Toen de hulpdiensten aankwamen, bleek zij echter al te zijn overleden.

Er zijn vele vraagtekens over de dood van de Letse, mede omdat de doodsoorzaak in eerste instantie niet kon worden vastgesteld. Maar na een paar dagen was het sterke vermoeden dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. Hierop werden haar zoon en haar vriend aangehouden.

Dna-bewijs

Volgens de advocaat van de zoon maakt nieuw DNA-bewijs het echter onwaarschijnlijk dat de zoon bij de dood van zijn moeder betrokken was. Hij is vrijgelaten. De 27-jarige vriend zit nog wel vast. ,,Maar hij ontkent dat hij betrokken is geweest bij haar dood’’, stelt zijn advocaat.

Verleden jaar kwamen in de Rotterdamse regio 21 personen op gewelddadige wijze om het leven. Vijf keer werd een partner of ex-partner gearresteerd. Daarnaast is ook nog een zoon verdacht van het doden van zijn moeder en bracht een vader zijn baby’tje om het leven.

