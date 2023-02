Opnieuw raak in Rotterdamse haven: elf uithalers en een vrachtwagenchauffeur aangehouden

UPDATE Capelle­naar (45) gewond na steekpar­tij aan de Capelse Kerklaan, vrouw (29) uit Rotterdam aangehou­den

Bij een steekpartij in een woning aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel is woensdagavond een 45-jarige man gewond geraakt. De Capellenaar werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een 29-jarige vrouw uit Rotterdam is in de woning aangehouden.