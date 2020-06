Opnieuw schandaal bij Vestia: twee man ontslagen na aannemen smeergeld

Op de vlucht geslagen moordenaar meldt zich bij Rotterdam­se politie

10:54 BREDA - De 29-jarige Anel B. uit Breda heeft zich dinsdagavond op het politiebureau in Rotterdam gemeld. Hij werd op donderdag 9 april door de rechtbank in Breda tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op Soufiane Zouagh in een flat aan de Roesselarestraat in Breda. Sindsdien werd hij gezocht.