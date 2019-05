Opnieuw slaat studente van Erasmus Universiteit alarm over seksueel geweld

UPDATE Omstreden predikers komen tóch maar niet

13:21 De bijeenkomst met twee omstreden islamitische predikers in Rotterdam is afgezegd. ,,We laten het varen. Het is bizar en absurd wat voor effect de aankondiging heeft gehad. We gaan er nu niet méér voeding aan geven. Misschien dat we het op een later tijdstip wel door laten gaan, maar nu in ieder geval niet’’, zegt een woordvoerder van islamitische jongerenvereniging Hikmah.