Opnieuw staking RET: ‘Ongeveer 30 procent van de ritten valt uit’

update Let op! Deel busritten RET vervalt deze week door staking: ‘Advies is om tram of metro te pakken’

Een deel van het RET-buspersoneel legt deze week het werk neer om een beter cao af te dwingen. Daardoor zullen ook in regio Rotterdam busritten vervallen, zegt de vervoerder, die reizigers vraagt rekening te houden met een verstoorde busdienstregeling. ,,Het advies is om waar mogelijk voor de tram of metro te kiezen.”