Opnieuw tegenslag voor armste Rotterdammers: gratis koelkasten en wasmachines niet meer te krijgen

Bieb in Capelle ingesteld als winterop­vang voor wie door torenhoge rekeningen in de kou zit

De Bibliotheek aan den IJssel in Capelle en Krimpen is gepromoveerd tot ‘warme huiskamer’. Door het Leger des Heils, dat hier een behaaglijke plek creëert voor mensen met een smalle beurs, die thuis in de kou zitten vanwege de hoge energieprijzen. Deze winter kunnen ze terecht in een van de filialen. ,,Een plek om te werken of te lezen, samen te komen of huiswerk te maken.”

11:40