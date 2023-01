Opnieuw vijf uithalers opgepakt op Maasvlakte onder wie een kind van 14 jaar

De douane is er druk mee deze week: het oppakken van uithalers. Ook maandag werden al acht mensen aangehouden die drugs uit containers wilden halen. De jongste was 17 jaar. Een dag later ging het om drie mannen van 19, 20 en 24 jaar. En in de nacht van dinsdag op woensdag werden ook vijf uithalers aangehouden, tussen de 19 en 23 jaar oud.

Afgelopen week werd bekend dat vorig jaar in totaal 241 uithalers zijn opgepakt. Dat waren er minder dan in 2021, toen er in totaal vierhonderd werden aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie Rotterdam speelt de nieuwe uithalerswet, die sinds 1 januari vorig jaar actief is, mogelijk een belangrijke rol in deze daling.

Hierdoor kunnen uithalers maximaal een jaar celstraf krijgen. Voorheen was de straf voor een ongeoorloofde aanwezigheid op het haventerrein een geldboete van 90 euro.

Relatief kleine partijen

Opvallend is dat er afgelopen jaar vooral meer relatief kleine partijen zijn onderschept. Het OM denkt dat het aantal kleine vondsten in Rotterdam te maken zou kunnen hebben met risicospreiding door criminelen. De douane vermoedt dat een deel van de smokkel zich heeft verplaatst naar de haven van Antwerpen. Daar is vorig jaar een recordhoeveelheid van ruim 100.000 kilo cocaïne uit containers gehaald.

De douanediensten in België en Nederland werken al langere tijd intensief samen in de strijd tegen internationale drugshandel, mede omdat de Rotterdamse bendes vaak nauw zijn verstrengeld met die in Antwerpen. Ook worden in Antwerpen veel jonge Amsterdamse criminelen opgepakt met vuurwapens en explosieven.

In totaal werd in Rotterdam vorig jaar 46.789 kilo cocaïne onderschept met een straatwaarde van 3,5 miljard euro, meldde het OM dinsdag.

