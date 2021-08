Opnieuw woning onder vuur genomen in Rotterdam-Zuid

update/video Schoten in Rotterdam-Zuid zijn knalpatro­nen: verdachte (47) aangehou­den

7 augustus De politie kreeg zaterdagmiddag een melding van een schietpartij aan de Persoonshaven in Rotterdam-Feijenoord. Omwonenden hadden schoten gehoord en schakelden de politie in. Een verdachte (47) is korte tijd later in de omgeving aangehouden op basis van een signalement. Uit onderzoek van de politie blijkt dat met knalpatronen is geschoten.