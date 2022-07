Oppassen geblazen bij Beneluxtunnel: vrachtwagens alleen nog door rechterbuis

Voor vrachtverkeer dat de Beneluxtunnel richting Bergen op Zoom en Hoogvliet/Pernis neemt, is de linkerbuis het komend halfjaar verboden terrein. De chauffeurs zijn verplicht door de rechterbuis te rijden. De tijdelijke maatregel is door Rijkswaterstaat getroffen in verband met onderhoudswerkzaamheden.