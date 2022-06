Oppositie uit felle kritiek: ‘Rotterdamse daadkracht is volstrekt verdwenen’

In drie weken tijd meer dan 6000 kilo drugs onder­schept in Rotterdam­se haven

In de periode tussen 11 en 29 mei heeft de Douane ruim 3600 kilo cocaïne en ruim 2600 kilo heroïne onderschept in de Rotterdamse haven. In totaal zijn elf personen aangehouden. Zij zitten allemaal vast.

9 juni