Oprichter weekendschool vrijgesproken van misbruik minderjarige: ‘Dit is echt heel jammer’

Geliefde dokter Arne (77) was net zo betrokken bij zijn patiënten als bij zijn gezin: 'Hij was erg trots op ons'

24 augustus Na zijn studie in Utrecht verhuisde Arne Levin (77) terug naar Noorwegen om als arts te werken. Maar aarden lukte niet meer. Terug in Nederland richtte hij een eigen praktijk in IJsselmonde op, met succes. De bekende dokter werd een pionier. Hij was net zo betrokken bij zijn patiënten als bij zijn gezin.