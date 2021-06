Oprichter YoYo! Fresh Tea Bar heeft nog geen Rolex om zijn pols: 'Ik ben niet van het ellebogenwerk’

,,Een gedreven ondernemer die nooit opgeeft en zichzelf blijft ontwikkelen. Met YoYo! Fresh Tea Bar hebben we nu vier eigen vestigingen -drie in Rotterdam en één in Den Haag- en zes franchisefilialen waaronder in Amsterdam, Utrecht en Barcelona. Het is echter niet altijd van een leien dakje gegaan. Helemaal in het begin stond ik in eigen persoon kortingsflyers op straat uit te delen: twee halen, één betalen. Niemand die toehapte.”