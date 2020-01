Oproep: Stop met 24-uursvergunning voor fastfoodzaken

De Rotterdamse wethouder kondigde verleden jaar dat hij een stop wil van zaken die een vette hap verkopen. Aanleiding was het nieuws dat de stad twee nieuwe restaurants van Burger King kreeg: Een in het centrum en de andere in winkelcentrum Zuidplein. ,,Rotterdam heeft geen extra fastfood nodig’’, zei hij toen. ,,We zijn de stad met de meeste inwoners met overgewicht van heel Nederland. Dat is een groot probleem.’' De helft van alle volwassenen in Rotterdam kampt met overgewicht.

Toch kreeg onlangs de McDrive onder het Dakpark in het Rotterdamse Delfshaven de kans om 24 uur open te zijn. Volgens De Langen was het niet mogelijk om de vergunning te weigeren. ,,Het is niet mogelijk onderscheid te maken tussen fastfood en andere horeca.’’ De gebiedscommissie maakte ook geen bezwaar. En, zo stelt D66-raadslid Ingrid van Wifferen: ‘Is het nu echt zo erg om een keertje om twee uur ’s nachts de verkeerde keuze te maken en een hamburger te eten?’

Minder verleiding

Partij voor de Dieren wil echter dat Rotterdammers minder in de verleiding komen om de verkeerde keuze te maken, zoals ook de wens is van het preventieakkoord Gezond010. ,,Wat is de vrijheid om te kiezen waard, als je eigenlijk geen keuze hebt’’, vraagt Jaap Rozema, woordvoerder publieke gezondheid van de partij zich af.