Oprukkend rechts in Maassluis met nieuwe Fortuynistische partij

Kartrekker van de nieuwe partij is de gepensioneerde Bea Scheurwater. Ze is vanuit Forza! gevraagd om een afdeling van de ‘Fortuynistische Oproep voor een Realistische en Zakelijke Aanpak’ op te zetten.



Scheurwater: ,,Ik werd op Twitter benaderd of ik op de partij zou willen stemmen. Dus ik zeg: dat wil ik wel, maar ik kán het niet in Maassluis. Toen ben ik in gesprek geraakt over de partij en een Maassluise afdeling. Ik ben onder meer in Nissewaard op bezoek geweest om na te gaan of de chemie aanwezig is. Ik dacht: ja, dit kan ik wel, dit dúrf ik.’’